Der Heimatverein Barleben hat an seinem „Tag des offenen Fundes“ Außergewöhnliches zu bieten. Was die Besucher erwartet.

Barleben: „Dominante“ und „Rema“ am Wirtschaftshof

Am „Tag des offenen Fundus“ des Barleber Heimatvereines kann gestöbert werden.

Barleben - Die Mitglieder des Barleber Heimatvereines laden wieder zum Tag des offenen Fundus ein. Am Sonnabend, 10. Juni, können Besucher ab 13 Uhr in der umfangreichen Sammlung in den Hallen der Agrarstraße neben dem Wirtschaftshof stöbern. Dabei gibt es auch Raritäten zu entdecken.