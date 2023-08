Elterntaxis stellen den Verkehr in Barleben täglich auf die Probe. Nun sollen die Schulwege sicherer werden, vor allem vor Rasern. Doch vieles ist nicht so leicht umsetzbar. So etwa die Zebrastreifen. Hier liegen die Probleme.

Den engem Raum müssen sich die Schüler morgens an der Haltestelle in Ebendor teilen. Nur wenige Meter rauscht der Verkehr vorbei. Die Haltestelle soll nun erweitert werden. Auch Zebrastreifen wurden beantragt.

Barleben - Allmorgendlich wieder herrscht Chaos in Barleben, wenn etwa 1300 Schüler in die Ortschaft strömen, um sich auf die vier Einrichtungen zu verteilen. Oft bleibt es nicht bei den Jungen und Mädchen allein, denn nicht selten werden sie von ihren Eltern zum Unterricht gebracht. „Wir haben viele schöne Schulen in unserer Ortschaft - damit einher geht natürlich viel Schülerverkehr“, sagt Bau- und Ordnungsamtsleiterin Stefanie Hoffmann bei der Einwohnerversammlung am Dienstag in Meitzendorf.