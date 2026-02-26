Verkehr der Zukunft Barleben: Experten diskutieren über die Zukunft des Automobils

In Barleben treffen sich Fachleute, um über neue Technologien und politische Rahmenbedingungen im Automobilsektor zu debattieren. Für die nunmehr 8. Automotive-Konferenz Sachsen-Anhalt sind noch Plätze frei.