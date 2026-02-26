weather wolkig
  4. Verkehr der Zukunft: Barleben: Experten diskutieren über die Zukunft des Automobils

In Barleben treffen sich Fachleute, um über neue Technologien und politische Rahmenbedingungen im Automobilsektor zu debattieren. Für die nunmehr 8. Automotive-Konferenz Sachsen-Anhalt sind noch Plätze frei.

Von Sebastian Pötzsch 26.02.2026, 09:00
In Barleben wollen Fachleute über die Zukunft des Automobilsektors diskutieren. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Barleben - Wie bleibt industrielle Wertschöpfung zukunftsfähig, wenn sich Rahmenbedingungen, Technologien und Märkte gleichzeitig verändern? Mit dieser Leitfrage lädt das „Netzwerk Sachsen-Anhalt“ am 19. März zur 8. Automotive-Konferenz Sachsen-Anhalt ein.