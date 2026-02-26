Verkehr der Zukunft Barleben: Experten diskutieren über die Zukunft des Automobils
In Barleben treffen sich Fachleute, um über neue Technologien und politische Rahmenbedingungen im Automobilsektor zu debattieren. Für die nunmehr 8. Automotive-Konferenz Sachsen-Anhalt sind noch Plätze frei.
Barleben - Wie bleibt industrielle Wertschöpfung zukunftsfähig, wenn sich Rahmenbedingungen, Technologien und Märkte gleichzeitig verändern? Mit dieser Leitfrage lädt das „Netzwerk Sachsen-Anhalt“ am 19. März zur 8. Automotive-Konferenz Sachsen-Anhalt ein.