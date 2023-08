Der Kreiswirtschaftsball bietet nicht nur ein attraktives Programm, sondern ist auch ein Motor für Unternehmen. Was den Ball so besonders macht.

Während des Kreiswirtschaftsballs in Barleben werden die Tänzer von „Blausilber“ aus Magdeburg auf der Bühne stehen.

Barleben - Musik, tanzende Paare und mitreißende Show-Acts: Der nächste Kreiswirtschaftsball in Barleben steht vor der Tür. Zum dritten Mal lädt die Gemeinde Barleben gemeinsam mit dem „Netzwerk Sachsen-Anhalt“ und dem Landkreis Börde in die Mittellandhalle ein. Für die Veranstaltung, die am Sonnabend, 11. November, ab 18 Uhr über die Bühne geht, sind bereits Karten zu haben.

Das Programm beginnt bereits am Einlass: Hier sorgt „Prypjat Syndrome“ für die musikalische Begleitung. Hinter dem Namen steht der Magdeburger Matthias Marggraff. Der Cellist und Klangkünstler spielt sein Cello mit elektronischer Loopstation und zahlreichen Effekten auf unnachahmliche Weise und entführt seine Hörer zu einem „vielsaitigen“ Erlebnis.

Ideen-Austausch der Unternehmer

Den Ball wird Bürgermeister Frank Nase an der Seite von MDR-Moderatorin Susi Brandt eröffnen. Um 20 Uhr will der Tanzclub „Blausilber“ als erster Show-Act das Publikum begeistern. Der Verein bringt viel Erfahrung mit, wurde schließlich bereits 1962 gegründet. Mit Schautänzen zeigen die Turnierpaare, wie Standard und Latein, Swing und Lindy Hop oder Disco- oder Italo-Fox sowie Tango oder Salsa getanzt wird.

Rockig geht es ab 20 Uhr zu, wenn die Band „TenFifty“ auf der Bühne steht. Die Truppe hat sich anlässlich des Jubiläumsjahres der Stadt Haldensleben 2016 gegründet und tourt seither erfolgreich durch die Region und darüber hinaus. Ab 22 Uhr kann die Tanzfläche gefüllt werden, wenn DJ Henne Musik auflegt.

Neben Party soll genügend Raum für Gespräche zur Verfügung stehen. Schließlich soll es bei dem Ball auch darum gehen, Netzwerke zu knüpfen und Ideen auszutauschen. So dient die Veranstaltung als regionaler Motor.