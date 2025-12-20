Gemeindebürgermeister Frank Nase feiert mit älteren Menschen in Barleben, Ebendorf und Meitzendorf die Vorweihnachtszeit. Wie der Rathauschef seine Wertschätzung gegenüber den Senioren ausdrückt.

Bürgermeister Frank Nase reichte handgefertigte Pralinen an die Teilnehmer der Seniorenweihnachtsfeiern aus.

Barleben - Barlebens Bürgermeister Frank Nase (CDU) hat in der Vorweihnachtszeit die Seniorenweihnachtsfeiern in den drei Ortschaften der Einheitsgemeinde Barleben besucht. Die Veranstaltungen boten den älteren Mitbürgern die Gelegenheit, in festlicher Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam die Adventszeit zu begehen.