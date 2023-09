Barleben - Mit dem Eintrag in das „Goldene Buch“ haben sich die Sportler des Barleber Handball Club (BHC) den Aufstieg in die Verbandsliga versüßt. Bürgermeister Frank Nase (2. von links) hatte die erste Männermannschaft des Vereines in die Mittellandhalle eingeladen, sich in dem besonderen Band zu verewigen. Der BHC ist erst die zweite Sportmannschaft, die sich in das „Goldene Buch“ der Gemeinde eintragen durfte. Im Jahr 2015 waren es die Fußballer des FSV Barleben, die aus der Saison 2014/2015 als Landesmeister hervorgingen und in die Oberliga aufgestiegen waren. Neben Niclas Vogel, Dominik Ferchland, Christoph Kaufmann und Ingo Bergner setzten auch alle anderen Spieler ihre Unterschrift in das „Goldene Buch“ von Barleben.