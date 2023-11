Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barleben - Leseratten in Barleben kommen bald wieder voll auf ihre Kosten. Die Bibliothek in der Ernst-Thälmann-Straße 3 wird wieder ihre Türen öffnen. So plant die Gemeinde, die Bücherei zunächst an zwei Tagen in der Woche zu betreiben, nämlich jeden Mittwoch in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und jeden Freitag von 14 bis 19 Uhr. Das hat die Verwaltung schriftlich mitgeteilt.