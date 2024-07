Er war in die Jahre gekommen, der Spielplatz im Wohngebiet Kastanienhof. Die Sanierung hat sich die Gemeinde Barleben einiges kosten lassen. Das ist jetzt anders.

Der Spielplatz im Wohngebiet Kastanienhof in Barleben ist fertig. Die letzten Restarbeiten in dem Kleinod wurden ausgeführt. Was hat sich verändert?