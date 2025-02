Verdi hat an zwei Tagen zum Streik in Barleben aufgerufen. Neben der Post war auch die Verwaltung betroffen. Acht Prozent mehr Geld wird für den öffentlichen Dienst gefordert. Was das finanziell für die Gemeinde bedeuten würde.

Gestern wurde nach dem Streik in der Gemeindeverwaltung Barleben am Dienstag auch bei im DHL Lager in Barleben gestreikt.

Barleben. - Nach dem Streik ist vor dem Streik heißt es diese Woche offenbar in Barleben. Nachdem am Dienstag in der Gemeindeverwaltung unter den Tarifbeschäftigten zum Teil die Arbeit niedergelegt wurde, ging die Gewerkschaft Verdi gestern im DHL Lager Barleben direkt zum nächsten Streik über. Dabei hatte die Post angekündigt, verhandeln zu wollen. War der Streik in Barleben dann überhaupt nötig?