Außergewöhnliche Musiker sind im Rahmen der Orgelwochen im Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt in der Kirche „St. Peter und Paul“ in Barleben zu hören.

Hans-André Stamm (links) an der Orgel und Martin Schröder werden in der Barleber Kirche ein Konzert geben.

Barleben - Im Rahmen der diesjährigen Orgelwochen im Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt findet in Barleben ein hochkarätiges Konzert für Orgel und Trompete statt. Das verspricht Kreiskantorin Stefanie Schneider und lädt am Freitag, 4. August, in die Dorfkirche „Sankt Peter und Paul“ ein. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr.

Für die Orgeltöne wird der 1958 in Leverkusen geborene Hans-André Stamm sorgen. Seit seinem siebenten Lebensjahr erhielt der Musiker Orgel- und Klavierunterricht. Mit elf Jahren begann er seine rege Konzerttätigkeit als Orgelvirtuose im In- und Ausland. Eine erste Schallplatten-Einspielung folgte im Alter von 13 Jahren, mit 16 Jahren gab er bereits ein Solokonzert in Notre-Dame von Paris. Von 1973 bis 1976 studierte der Ausnahmekünstler Orgelspiel in Lüttich, außerdem von 1976 bis 1980 katholische Kirchenmusik und Instrumentalpädagogik am Klavier in Düsseldorf.

Klassiker und Eigenkompositionen

Musikwissenschaftliche Studien von 1981 bis 1985 an der Universität Bonn führten Stamm zum Bau der „Enharmonischen Pfeifenorgel“, eines Instrumentes in der akustisch reinen Stimmung mit 48 Tönen pro Oktave, die derzeit in der katholischen Pfarrkirche „Stankt Petrus-Canisius“ in Köln-Buchheim aufgestellt ist. Außerdem veröffentlichte der Organist zahlreiche eigene Bearbeitungen für Blechblas-Besetzungen, komponierte Orgel-, Kammer- und Ballett-Musiken und nahm mehrere Tonträger seines Orgelspiels auf.

Trompeter Martin Schröder arbeitet als Instrumentallehrer und Orchesterleiter an den Musikschulen Soest, Iserlohn und Bochum. Geboren 1977 in Gräfelfing bei München spielt er seit seinem neunten Lebensjahr Trompete. Von 2000 bis 2005 studierte er Musikpädagogik im Hauptfach Trompete in Detmold. Von 2005 bis 2007 folgte ein Studium an der Musikhochschule Köln.

„Schon mehrfach waren Martin Schröder und Hans-André Stamm in unserer Region zu Gast und haben die Zuhörer mit ihrer wunderbaren Musik begeistert“, teilt die Kantorin weiter mit. Neben bekannten Klassikern für Orgel und Trompete wird es auch Musik geben, die Hans-André Stamm selbst komponiert hat. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.