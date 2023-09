In Barleben müssen Autofahrer starke Nerven haben, denn die nächste Umleitung ist ausgeschildert. Wo ein Umweg nötig ist.

Nach dem Ausbau der Westfahrbahn der Otto-von-Guericke-Alle im Technologiepark Ostfalen (TPO) in Barleben gehen die Bauarbeiten weiter.

Barleben - Nach dem Ausbau der Westfahrbahn der Otto-von-Guericke-Allee im Technologiepark Ostfalen (TPO) in Barleben laufen die Arbeiten im Gewerbegebiet weiterhin auf Hochtouren. Weil die Allee auf vier Spuren erweitert wurde, muss auch die Kreuzung am Kronsberg – hier endet die Alleenstraße – angepasst und vergrößert werden. Deshalb ist auch die Autobahnbrücke „Wisninger Wuhne“, die den äußersten Nordwesten von Magdeburg mit dem TPO verbindet, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über die Bundesstraße 71 und die Landesstraße 48. Für Radler ist die Brücke samt Zufahrten jedoch freigegeben. Die Bauarbeiten an dieser wichtigen Kreuzung sollen voraussichtlich noch bis November andauern.