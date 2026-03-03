weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Bau-Turbo in der Börde Barleben plant neue Wohnungen dank Bau-Turbo der Bundesregierung

Die Bundespolitik unter der schwarz-roten Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegenzuwirken. Dafür ist im Herbst der sogenannte Bau-Turbo beschlossen worden. Das Gesetz soll nun auch in Barleben angewendet werden.

Von Sebastian Pötzsch 03.03.2026, 11:00
Mit dem sogenannten Bau-Turbo der Bundesregierung soll es einfacher möglich sein, vorhandene Gebäude zu Wohnraum umzunutzen oder bereits bebaute Grundstücke mit weiterem Wohnraum zu bebauen.
Mit dem sogenannten Bau-Turbo der Bundesregierung soll es einfacher möglich sein, vorhandene Gebäude zu Wohnraum umzunutzen oder bereits bebaute Grundstücke mit weiterem Wohnraum zu bebauen.

Barleben - Barlebens Bürgermeister Frank Nase (CDU) und Elisa Heinke, Geschäftsführerin der „Raum Barleben“ GmbH, hatten es bereits im Jahr 2024 angekündigt: Die Gemeinde will sich verstärkt auf die Schaffung von Wohnraum konzentrieren.