Barleben - Der international renommierte Organist István Ella wird in Barleben ein Konzert geben. Begleitet von Tenor Stefan Seehafer werden am Sonntag, 16. Juli, in der Dorfkirche „Sankt Peter und Paul“ Werke unter anderem von Bach, Mendelssohn und Gounod zu hören sein. Das hat Pfarrer Johannes Könitz mitgeteilt. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Am Ausgang sammeln wir Spenden für die Unkosten und für unsere Kirche“, erklärte der Gottesmann weiter.

Zahlreiche internationale Preise gewonnen

István Ella wurde 1947 in Veresegyház in der Nähe von Budapest geboren. Er studierte Orgel an der Ferenc-Liszt-Musikakademie in Budapest. Weitere Studien führten ihn nach Weimar und Leipzig zu den Professoren Johannes Ernst Köhler (Orgel und Improvisation) und Olaf Koch (Dirigieren). Sein Dirigier-Diplom erhielt er 1974 in Wittenberg, wo er das Philharmonische Orchester der Stadt Halle leitete.

Als Organist gewann Ella mehrere internationale Preise: 1971 beim Prager Internationalen Orgelwettbewerb, 1972 beim Internationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig, beim Internationalen Orgelwettbewerb Anton Bruckner in Linz in Österreich sowie 1976 beim Bachwettbewerb in Brügge. Im Jahr 1999 wurde ihm der Franz-Liszt-Preis verliehen. Ferner hat der Organist zahlreiche Gastspiele in fast allen Ländern Europas sowie in Kanada, Libanon, Indien, USA und Israel gegeben.

Sein musikalischer Partner während des Konzertes in Barleben, Stefan Seehafer, wurde 1962 in Magdeburg geboren. Er studierte zunächst Musik- und Theaterwissenschaft, bevor er sich dem Gesang widmete. Er begann seine sängerische Laufbahn als Bariton und machte sich besonders mit Partien von Mozart und Rossini einen Namen. Nach dem Wechsel in das Tenorfach ist er heute vor allem als Wagnersänger gefragt.