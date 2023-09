Dirk Müller von der Quedlinburger Bauhütte stellt im Zuge der Fassadensanierung an der Barleber Dorfkirche eine sogenanannte Eckbossierung her.

Barleben - Die Sanierungsarbeiten an der Fassade der Dorfkirche „Sankt Peter und Paul“ in Barleben laufen auf vollen Touren. Seit Anfang Juli sind Fachleute dabei, die Außenhaut des Sakralbaus auf Vordermann zu bringen. Eine erste schützende Putzschicht aus Sand und Kalk ist auf der Nordseite bereits aufgebracht. Für die Arbeit von Dirk Müller sind Geduld, ruhige Hände und Können gefragt. Am nördlichen Querhaus stellt er gerade die sogenannten Eckbossierungen her. Eine Bossierung ist die mit Mörtel hergestellte Nachbildung von Bossen, also aus einer Fassade hervorstehende Quadersteine. Derweil sind auch an der Südseite die Restaurierungsarbeiten angelaufen. Hier wird bereits alter Putz entfernt.