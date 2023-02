Lärm Barleben schwankt zwischen Tempo-30-Zone und höherem Schutzwall

In der Gemeinde Barleben sollen in diesem Jahr zwei Lärmschutzanlagen neu gebaut werden. Das sieht zumindest die Prioritätenliste zum Haushaltsentwurf 2023 vor. Doch in einem Fall muss wohl das Gericht entscheiden.