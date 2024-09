Fördergelder für die Energiewende Barleben setzt auf Strom vom Balkon

In der Gemeinde Barleben wird seit Monaten an einer neuen Satzung zur Unterstützung beim Kauf von Mini- Photovoltaik-Anlagen gefeilt. Nun wird die Satzungsentwurf präzisiert. Was für Mieter wichtig ist.