Barleben sichert Finanzierung fürs Sportlerheim

Barleben - Noch keinen Monat wird es her sein, dass das Sportlerheim des FSV Barleben abgerissen ist, wenn der Gemeinderat wieder den Ersatzneubau in seiner Sitzung am 14. Dezember aufgreifen wird. Dabei geht es um eine „außerplanmäßige Ausgabe“ für den Neubau eines Mehrzweckgebäudes des FSV Barleben 1911. Insgesamt, so geht aus der Beschlussvorlage der Verwaltung hervor, handelt es sich hierbei um 800000 Euro für das Bauprojekt.