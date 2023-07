Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barleben - Wer im Ortskern von Barleben eine Solaranlage errichten will, muss strenge Vorgaben beachten. Schließlich soll das historische Ortsbild nicht durch technische Anlagen gestört werden. Deshalb gilt: Paneele sind nur auf jenen Dächern erlaubt, die nicht von der Straße einzusehen sind. Der Gemeinderat will die Bauvorschrift ändern. Was das bedeutet.