Ein Tag, an dem sich die Vereine und Institutionen präsentieren können: In Barleben laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Barleben - Der Heimatverein und die Gemeinde Barleben laden gemeinsam mit den örtlichen Gartenvereinen am Sonnabend, 30. September, von 14 bis 18 Uhr zum „Tag der Regionen“ auf den Hof der Mittellandhalle ein. Zum Programm des Erntedankfestes gehören unter anderem Auftritte des OK-Live-Ensembles, des Gesangsduos Mirko und Andy sowie mehrere Modenschauen.

Außerdem wird zu verschiedenen Wettbewerben aufgerufen. So steht die Wahl der Erntekönigin für den schönsten Gartenstrauß an. Außerdem wird der schönste Vereins- oder Unternehmerstand auf dem Erntefest gesucht. Im vergangenen Jahr hatte diesen Titel der Barleber Kleingartenverein „An der Ebendorfer Straße“ gewonnen. Die Schrebergärtner hatten ihren Stand im Hof der Mittellandhalle besonders herbstlich geschmückt. Großer Wert wurde dabei auch auf heimische Pflanzen und Früchte gelegt. Das honorierte die Jury. Außerdem soll natürlich wieder die „Frucht des Jahres“ prämiert werden.

Die Anmeldungen zu Wettbewerben erfolgt in der Zeit von 11 bis 13 Uhr. Aber auch die jüngsten Festbesucher sollen auf ihre Kosten kommen. So versprechen die Organisatoren ein großes Angebot an Spielmöglichkeiten. So wird unter anderem eine Hüpfburg aufgebaut. Außerdem will ein Clown für ausgelassene Stimmung sorgen. Interessierte können mit einer Garteneisenbahn fahren. Niemand muss hungrig oder durstig bleiben. Die örtlichen Vereine und Unternehmen sorgen für die Versorgung mit Speisen und Getränken. Verkaufsstände laden zum Stöbern ein.