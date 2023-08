Die Gemeinde Barleben wirbt bereits seit mehreren Wochen für die Aktion „Stadtradeln“. Doch was genau steckt hinter dieser Aktion?

Barleben tritt in die Pedale

Gemeinderatsvorsitzender Ulrich Korn ist passionierter Radfahrer und wirbt bei den Barleber Einwohnern für die Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“.

Barleben - Ulrich Korn kennt fast jeder in der Gemeinde. Der Apotheker ist Mitglieder der CDU und leitet seit Jahren die Geschicke des Gemeinderates. Doch dass der Ratsvorsitzende passionierter Radfahrer ist, wissen nur wenige.

Bereits in seiner Jugend habe er den Spaß am Hobby entdeckt. „Ich bin schon zu DDR-Zeiten viel mit dem Rad unterwegs gewesen“, erinnert sich Ulrich Korn. „Ich liebe die Bewegung an der frischen Luft.“ Im Jahr 1997 trat er dem Rennsportverein Magdeburg bei, bestritt sogar einige Rennen als Amateur.

Heutzutage fährt er jeden Sonntag mit seinem Rennrad durch die Region und spult zwischen 40 und 60 Kilometer ab, es können aber auch mal zwischen 90 und 120 Kilometer sein. „Unter der Woche bin ich unterwegs, wenn es mir die Zeit erlaubt“, erzählt Ulrich Korn weiter.

Klima-Bündnis hebt Aktion 2008 aus der Taufe

Seine Passion möchte er nun nutzen, um möglichst viele Barleber, Meitzendorfer und Ebendorfer von der Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ zu überzeugen. Das erste Mal beteiligt sich die Gemeinde an diesem bundesweiten Wettbewerb. Ziel des Projektes ist es, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und CO2 einzusparen. Dabei ist es egal, ob Teilnehmer passionierte Radfahrer sind - wie Ulrich Korn - oder eher selten aufs Velo steigen: Am Ende zählt jeder Kilometer.

Die Aktion hat das „Klima-Bündnis“, ein Netzwerk europäischer Kommunen, bereits im Jahr 2008 aus der Taufe gehoben. Ziel ist es, in einem vorgegebenen Zeitraum als Gruppe oder Einzelkämpfer möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die individuellen und kommunalen CO2-Emissionen zu senken. Dabei ist gewollt, dass jede teilnehmende Kommune eine Gruppe aus Parlamentariern ins Rennen schickt, „sozusagen als Vorbild für die Einwohner, mitzumachen“, erklärt Verwaltungsmitarbeiterin Anna-Lena Groß, die die Aktion für die Gemeinde koordiniert.

Parlamentarier als Vorbild

Die Parlamentarier-Gruppe setzt sich bisher aus Gemeindebürgermeister Frank Nase (CDU) aus Barleben sowie Ratskollegin Cornelia Dorendorf (FDP) aus Meitzendorf zusammen, angeführt von „Leader“ Ulrich Korn. „Doch es dürfen gern noch mehr werden“, sagt Pressesprecher Thomas Zaschke und ruft Kommunalpolitiker zum Mitmachen auf. So können sich neben Gemeinderäten auch Mitglieder der drei Ortschaftsräte dem Team anschließen und ihren Beitrag für ein gesunderes Klima leisten.

„Das ist eine schöne Mitmachaktion, um sich mit Leuten zusammenzutun und Kampfgeist zu entwickeln“, meint Thomas Zaschke. „Und natürlich, um etwas für die Gesundheit zu tun“, fügt Apotheker Korn hinzu. Denn neben den Politikern, die für die Aktion werben und als Team „Gemeindeverwaltung“ sozusagen außer Konkurrenz teilnehmen, sind vor allem Bürger gefragt. Die Teilnahme ist denkbar einfach. Ulrich Korn erklärt: „Wer mitmachen möchte, muss zuerst die App Stadtradeln auf sein Smartphone laden.“ Anschließend ist unter der Rubrik „Profil“ eine Registrierung vorgesehen. „Hier wird auch abgefragt, ob der Teilnehmer als Einzelkämpfer Kilometer sammeln möchte oder im Team.“ Wer sich keiner bestimmten Gruppe anschließen will, für den könnte das „Offene Team Barleben“ genau richtig sein.

App rechnet Kilometer einer Gruppe zusammen

Geht es aufs Rad, wird automatisch jeder gefahrene Kilometer gezählt – und damit jede CO2-Verringerung. Eine Karte zeigt den jeweiligen Standort an. Außerdem fasst die Software die per Rad gefahrenen Gesamtkilometer einer Gruppe zusammen. Wer am Ende die meisten Kilometer abgespult hat, dem winken Preise.

Obwohl die Aktion erst am Montag, 21. August, beginnt, besteht jetzt schon Hoffnung, dass die erstmalige Teilnahme der Gemeinde Barleben zum Erfolg wird. Denn bisher haben sich neben dem „Parlamentarier-Team“ schon acht weitere Mannschaften zum „Stadtradeln“ angemeldet, um für drei Wochen das Auto stehen zu lassen und kräftig CO2 einzusparen. Die Aktion endet am 10. September. Neben der App „Stadtradeln“ steht Interessierten auch die Internetseite www.stadtradeln. de/barleben zur Verfügung. Hier kann man sich für die Aktion anmelden. Außerdem können Zwischenstände der teilnehmenden Teams abgerufen werden.

Natürlich sollten darüber hinaus weiterhin möglichst viele Wege mit dem Rad statt mit dem Auto zurückgelegt werden, so das Ansinnen der Organisatoren. Die Siegerehrung ist für den 16. September geplant. Im Rahmen des Bürgermeistergrillens am Tag der offenen Tür im Rathaus in der Ernst-Thälmann-Straße werden die Gewinne überreicht. Dabei dürfen sich die Besten über Preise rund ums Fahrrad freuen.

Kommunen werden zusätzlich prämiert

Das „Klima-Bündnis“ prämiert die Kommunen zusätzlich in den beiden Kategorien „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern“ und „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“. Außerdem werden die besten Newcomer-Kommunen ausgezeichnet.

Ulrich Korn will natürlich unbedingt seinen Teil zum Erfolg beitragen und möglichst viel CO2 einsparen. So wird er nicht nur zwischen seinen beiden Apotheken in Barleben mit dem Rad statt mit dem Auto pendeln, sondern möglichst viele Wege innerhalb der Gemeinde auf dem Velo zurücklegen. „Natürlich werde ich auch jeden Sonntag die App anstellen, um möglichst viel Strecke zu machen“, verspricht der Teamleader.