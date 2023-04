Grundstück am Jersleber See

Jersleber See - Die Sondersitzung des Gemeinderates in Barleben hatte es in sich. Einberufen wurde sie, um die „Smart City“-Strategie zu verabschieden – gerade rechtzeitig, um die Vorgaben des Fördermittelgebers einzuhalten. Doch schon während der Bürgermeister Frank Nase (CDU) unter Tagesordnungspunkt 4 seine Mitteilungen zum Sachstand Jersleber See offerierte, schien klar: Dieses Thema wird einen breiteren Raum einnehmen.