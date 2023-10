Wie kommt der Saft von Äpfeln in die Flasche oder ins Tetra-Pack? Dem gingen Kinder bei einer Aktion der Wirtschaftsjunioren in Barleben nach.

Barleben - Hedwig hat richtig zu tun. Die Sechsjährige muss all ihre Kraft aufwenden, um das eiserne Rad in Bewegung zu setzen. „Das ist ganz schön schwer“, sagt das Mädchen aus der Kita „Gut Arnstedt“. Doch ihr Einsatz soll sich lohnen. Schließlich presst sie aus selbst gesammelten Äpfeln auch den letzten Saft. Aus eine Tülle am unteren Ende des Zylinders fließt das flüssige Gold in eine gläserne Kanne.

Peter Otte von den Wirtschaftsjunioren des Landkreises Börde steht schon parat. Er gießt den frisch gepressten Most in Becher und reicht sie an die umstehenden Kinder. „Das ist echt lecker“, sagt der neunjährige Thore, der die Ferienzeit nutzt, um die Mädchen und Jungen der Kita „Gut Arnstedt“ zu begleiten. „Es schmeckt so, als wenn man in einen Apfel beißt, nur süßer“, findet Thore.

Den Aufbau von Äpfeln verstehen

Eine andere Gruppe der Kita ist indes am Stand bei Marcel Bornkampf aktiv. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsjunior nehmen sie das Baumobst ganz genau unter die Lupe. Zunächst wird ein Apfel gehälftet, um dessen Aufbau zu verstehen. Schale, Fruchtfleisch, Kerngehäuse und Kerne – die Vorschulkinder wissen schon ganz schön viel über des Deutschen beliebteste Gartenfrucht. Die Kerne können die Kinder mit nach Hause nehmen. „Die kommen in den Kühlschrank und dann in die Erde, bis ein Baum daraus wächst“, hat der fünfjährige Tommen gerade gelernt.

Die fünfjährigen Duc und Tilda aus der Kita „Gut Arnstedt“ haben kräftig angepackt. Foto: Sebastian Pötzsch

Einmal im Jahr laden die Wirtschaftsjunioren des Landkreises Börde alle großen Kinder der Kitas in Barleben, Meitzendorf und Ebendorf ein. Unter dem Motto „Most wanted“ wird Saft gepresst, was das Zeug hält. „Die Kinder sollen lernen, dass der Apfelsaft nicht im Discounter wächst, sondern ein Lebensmittel ist, das hergestellt werden muss“, sagt Franziska Bobach. Die Früchte haben der Mädchen und Jungen teilweise zuvor selbst gesammelt. Eine weitere Tonne haben die Jungunternehmer beigesteuert.

Vorarbeit in den Kindereinrichtungen geleistet

Dabei haben die Erzieherinnen und Erzieher der Kindereinrichtungen schon Vorarbeiter geleistet. Im Rahmen von Projekttagen haben die Jungen und Mädchen bereits viel über Obst und den Anbau im eigenen Garten gelernt. Außerdem wurden Plantagen besucht, um die Früchte von den Bäumen zu holen – oder gar auf dem Kita-Gelände geerntet.

Derweil schallt lautes Kinderlachen über den Hof. Schließlich sind die Mädchen und Jungen am Höhepunkt des Apfelfestes angelangt – der mobilen Mosterei von Almut Joswig und Andreas Wolf aus Apenburg. Beide sind mit einem großen Hänger extra aus der Altmark angereist, um aus den Äpfeln der Kitas Saft zu machen – und zwar in ganz großem Stil. So zeigt und erklärt Andreas Wolf, wie Roter Boskoop, Gerlinde, Elstar oder Goldparmäne in die Flasche kommen - beziehungsweise in Drei-Liter-Kunststoffbeutel. Zuerst dürfen die „Gut Arnstedter“ die Früchte auf ein Förderband legen. Dabei hilft ihnen Wirtschaftsjunior Jörg Fauter. Nach dem Säuberungsbad in der Waschwanne gelangt das Obst in eine Mühle, in der es zu einem Brei gehäckselt wird.

Aus 1,3 Tonnen Äpfeln werden 900 Liter Saft

Über ein weiteres Band und eine Walze wird aus der Maische schließlich Saft gepresst, der in einer weiteren Wanne landet. Im Prinzip ist das flüssige Gold fertig. Um es aber haltbar zu machen, wird der Most auf 80 Grad erhitzt, also pasteurisiert. Dann wird der noch warme Saft in Beutel, die wiederum in Kartons gepackt sind, abgefüllt. Um kurz vor Mittag ist es geschafft. Auch die Kinder der Kitas „Gänseblümchen“ aus Ebendorf, „Birkenwichtel“ aus Meitzendorf sowie der „Barleber Schlümpfe“ haben einen Einblick in die Saftproduktion bekommen. Gut 1,3 Tonen Äpfel sind verarbeitet und wurden zu 900 Liter Saft.

Nicht zuletzt wegen der reichen und gesunden Ausbeute erfreut sich das Projekt großer Beliebtheit. So wird die mobile Mosterei aus der Altmark wohl auch im kommenden Jahr wieder in Barleben einkehren, um aus den Äpfeln der Kinder frischen Saft zu mosten.

Während sich die Knirpse zu ihrer verdienten Mittagsruhe begeben können, soll es auf dem Hof der Mittellandhalle noch weitergehen. Schließlich werden gleich Privatpersonen mit reicher Ernte erwartet, um aus ihren Gartenäpfeln frischen Saft entstehen zu lassen.