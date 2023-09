Barleben - Die interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationstechnologie stand im Mittelpunkt einer Fachtagung am Mittwoch in Barleben. Vertreter von rund 100 Städten und Gemeinden haben in der Mittellandhalle beispielsweise über die Digitalisierung ihrer Verwaltungen diskutiert. Eingeladen hatte die „Kitu“, die Genossenschaft „Kommunale IT-Union“, in der 108 Kommunen, darunter Barleben, Mitglied sind. Neben dem Austausch in Einzel- und Gruppengesprächen gab es auch Fachvorträge wie zu Software-Anwendungen, Prozessautomation in Verwaltungen oder zu den Digitalstrategien von Städten und Gemeinden.