Barleben will mit Zukunftstechnologien das Leben erleichtern und hat im Bördekreis ein Digitalisierungszentrum eröffnet

Barleben

Der Barocksaal der „Villa 147“ im Breiteweg hat sich vom Tanzparkett in einen Ausstellungssaal mit innovativen Techniken verwandelt. In der Mitte des historischen Raumes steht ein Lastenfahrrad, gespickt mit speziellen Sensoren. Außerdem fällt ein großer Monitor auf, der verschiedene Sensorik-Daten anzeigt. Diese Daten, beispielsweise zu Verkehrsströmen, Lärm oder Luftqualität sollen öffentlich erlebbar gemacht werden, zum Beispiel über die Barleber Internetseite.

Lebens- und Arbeitsort Barleben fit für die Zukunft

Außerdem ist da noch „Double“. Der Roboter auf zwei Rädern fährt augenscheinlich autark durch den Raum. Gesteuert wird das Gerät aber von Projektleiterin Evelyn Fischer vom Partnerunternehmen Digi PL aus Halle. Sie fungiert sozusagen als Ausstellungsführerin vom Schreibtisch aus und steuert „Double“ durch die Einrichtung.

Das Besondere: Ganze Gruppen können sich mittels dieser Technologie durch den Ausstellungsraum führen lassen. Im Moment sind Katrin Röhrig, Marcel Pessel und Michael Schumann von der Gemeindeverwaltung über Smartphone oder Computer zugeschaltet und lassen sich von Evelyn Fischer die Exponate, welche die vielfältigen Technologien repräsentieren, erklären. Diese sollen regelmäßig aktualisiert und den Bedürfnissen der unterschiedlichen Zielgruppen angepasst werden.

Damit stehen ab sofort auch interessierten Bürgern, Verwaltungsmitarbeitern, Vereinen und Unternehmen der drei Ortschaften der Einheitsgemeinde die Türen der neuen Einrichtung offen. So geht es nun an die eigentliche Arbeit: „Mit dem hier gezeigten Anwendungsspektrum ist das Projektteam in Vorleistung gegangen. Verwaltungsbereiche und Bürger sollen inspiriert werden, sich Gedanken zu machen, welche Werkzeuge zukünftig dauerhaft Einzug in den digitalen ‚Werkzeugschrank‘ halten“, erläutert Annette Schreiber, Leiterin des Digitalisierungszentrums.

„Digitalisierung als Querschnittsthema berührt nahezu alle Lebensbereiche. Die Verwaltung als Dienstleister für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen hat dabei eine Schlüsselposition inne“, ergänzt Bürgermeister Frank Nase. Am Ende gehe es darum, „den Lebens- und Arbeitsort Barleben fit für aktuelle sowie zukünftige Anforderungen zu machen“.

Projekt wird mit 80000 Euro von Sachsen-Anhalt gefördert

In der neue Einrichtung sollen also Ideen für das digitale Barleben der Zukunft zusammengetragen werden. Dabei geht es um die Erfüllung kommunaler Aufgaben wie die Pflege des Straßenbegleitgrüns, den Winterdienst und die Straßenreinigung sowie den öffentlichen und individuellen Verkehr, die Verkehrslenkung, Lebensqualität, E-Mobilität, Parkraumbewirtschaftung, alternative Energien, Landwirtschaft und die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung.

Das „Digitalisierungszentrum Barleben“, dessen Gesamtkosten mit 100000 Euro angegeben werden, fügt sich als eines von drei Projekten in eine Gesamtstrategie der Gemeinde ein und gilt mit einer Laufzeit von einem Jahr als das Kleinste, Schnellste und Kurzfristigste. Vor sechs Wochen gab es dafür Fördermittel in Höhe von 80000 Euro aus den Händen von Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Wünsch.

Außerdem hatte Barleben bereits im Herbst 2020 unter dem Motto „Smart Cities“ eine Fördermittelzusage in Höhe von mehr als 1,25 Millionen Euro aus dem Haushalt des Bundesinnenministeriums erhalten. Für 1,9 Millionen Euro will die Gemeinde in den kommenden sieben Jahren mehrere Vorhaben umsetzen, die das Leben in der Gemeinde attraktiver machen und Vorteile für ansässige Unternehmen bringen.

So sollen digitale Strategien für das Stadtleben der Zukunft entworfen und erprobt werden. Ziel ist dabei die Entwicklung zu einer Vorzeigegemeinde am Stadtrand von Magdeburg. Auch umliegende Kommunen sollen über einen Informations- und Technologietransfer davon profitieren.