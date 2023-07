Die Gemeinde Barleben will die Schulwege sicherer machen. Die Verwaltung hat den Gemeinde- räten einen ganzen Katalog an geplanten und bereits umgesetzten Vorhaben vorgestellt.

Den engem Raum müssen sich die Schüler morgens an der Haltestelle in Ebendorf teilen. Nur wenige Meter rauscht der Verkehr vorbei. Eine endgültige Lösung gibt es noch nicht.

Barleben - Eine Möglichkeit, Schulwege in der Gemeinde sicherere zu machen, könnte die Umwandlung der Agrarstraße an der künftigen Großkita zu einer Einbahnstraße sein. Auch die Realisierung einer entsprechenden Regelung in der Bahnhofstraße am Ecole-Gymnasium wird im Rahmen eines Antragsverfahrens überprüft. Das geht aus einer Informationsvorlage der Gemeindeverwaltung hervor, die den Gemeinderat passiert hat.

Im Zuge eines Prüfverfahrens für die Einbahnstraßen sollen zunächst zahlreiche Hinweise der betroffenen Anwohner geprüft und zu bewertet werden. Im Ergebnis soll eine Abwägung der Interessen der Anwohner und der tatsächlichen Ist-Situation vorgenommen werden, und zwar „unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eines solchen belastenden Verwaltungsaktes“.

Ein weiteres Element für mehr Schulwegsicherheit könnte der Einbau von Straßenschwellen sein. So erstellt das Bauamt derzeit eine Planungsaufgabe für den parallel zur Bahnlinie führenden Teil der Bahnhofstraße. „Je nach personeller Verfügbarkeit werden hier auch sporadische Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei durchgeführt“, kündigt die Verwaltung in dem Informationspapier an.

Wie geht es mit der Bushaltestelle in Ebendorf weiter?

Ebenfalls noch nicht endgültig geklärt sei die Causa um die Bushaltestelle in der Barleber Straße im Osten Ebendorfs. Bisher müssen sich Schüler morgens den engen Platz an der vielbefahrenen Straße teilen (Volksstimme berichtete). Hier reichen die Alternativen von der Verlegung der Bushaltestelle bis hin zum Aufbringen von Zebrastreifen. „Seitens der zuständigen Straßenverkehrsbehörde wurden sowohl Fußgängerüberwege als auch der Einbau von Querungshilfen abgelehnt. Durch das Ordnungsamt in Zusammenarbeit mit dem Bereich Tiefbau soll nun erneut die Möglichkeit einer Querungshilfe geprüft werden“, heißt es in dem Papier dazu.

Auch die Einrichtung von Fußgängerüberwegen am Kreisverkehr Breiteweg/Meitzendorfer Straße sowie in der Bahnhofstraße in Barleben wird geprüft. So stehe die Gemeinde mit dem Straßenverkehrsamt „immer wieder in regelmäßigem Kontakt“. Durch das Ordnungsamt werde erneut ein entsprechender Antrag ausformuliert.

Schon seit Jahren wird um die Sicherheit von Schulwegen in Barleben diskutiert. Auch ein Maßnahmepaket wurde geschnürt. Bereits umgesetzt ist die Etablierung von Schülerlotsen im Breiteweg. Die zwei Ehrenamtler geleiten die Kinder morgens zum Schulbeginn über die Straße. Weitere Lotsen sollen zwar am Kreisverkehr Breiteweg/Meitzendorfer Straße eingesetzt werden, doch Stellenanzeigen seien „bisher nicht von Erfolg gekrönt.“

Elterntaxis sorgen für verstopfte Straßen

Außerdem seien im Haushaltsjahr 2022 sechs Geschwindigkeitsmessgeräte angeschafft und an verschiedenen Standorten der Gemeinde installiert worden. Weiterhin wurden durch die Gemeinde zehn sogenannter Streetbuddies angeschafft. Dabei handelt es sich um auffällige Warnelemente in Form von Figuren, die seit 2022 die Autofahrer auf Schülerverkehre aufmerksam machen sollen. Ferner verweist die Gemeindeverwaltung auf die auf Straßen aufgebrachten Piktogramme, die auf die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde hinweisen.

Einen besonderen Stellenwert wird den sogenannten Elterntaxis beigemessen. Dabei handelt es sich um Mütter oder Väter, die ihre Kinder morgens zur Schule bringen. Das führt jedoch zu verstopften Straßen und vermindert die Sicherheit auf Schulwegen. So verweist die Verwaltung auf die gestiegene Anzahl von Kontrollen in den betroffenen Bereichen.

Erkenntnisse brachte wohl die Auswertung verschiedener Gespräche mit Eltern vor dem Ecole-Gymnasium. Künftig sollen die Angehörigen dahingehend sensibilisiert werden, nicht auf der Straße zu halten, sondern den Parkplatz hinter dem Gymnasium zu nutzen, um ihre Kinder zur Schule zu bringen. Regelmäßige Kontrollen durch das Ordnungsamt sollen fortgeführt werden.

Gemeinde hat Straßenschwellen angeschafft

Zu weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit hat die Gemeinde im vergangenen Jahr temporäre Straßenschwellen angeschafft. Seither werden diese zumeist nach Bürgerhinweisen auf verschiedene Straßen innerhalb der gesamten Gemeindegebietes verlegt.

Geprüft werde, inwieweit weitere Piktogramme, so zum Beispiel „Laufende Füße“, auf stark frequentierten Straßen aufgesprüht werden. Auch weitere „Achtung Kinder“-Hinweisschilder sollen vermehrt zum Einsatz kommen. „Die weitere Bearbeitung der Einrichtung von gesonderten Hol- und Bringezonen wurde in Ermangelung der Aussicht auf Erfolg eingestellt“, ist der Informationsvorlage weiter zu entnehmen.