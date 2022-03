Barleben wird noch smarter

Barleben - Zwei große digitale Förderprojekte laufen aktuell in der Gemeinde Barleben. So war im Frühjahr das regionale Digitalisierungszentrum aus der Taufe gehoben worden. Dafür gab es einen Förderbescheid in Höhe von 80.000 Euro aus dem Wirtschaftsministerium des Landes. In dieser Einrichtung werden Ideen für das Barleben der Zukunft zusammengetragen. Dabei geht es um die Erfüllung kommunaler Aufgaben wie die Pflege des Straßenbegleitgrüns, den Winterdienst und die Straßenreinigung sowie den öffentlichen und individuellen Verkehr, die Verkehrslenkung, Lebensqualität, E-Mobilität, Parkraumbewirtschaftung, alternative Energien, Landwirtschaft und die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung. Bürger sind aufgerufen, hier ihre Ideen einzubringen.