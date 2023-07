In der Gemeinde Barleben entsteht ein neues Wohngebiet. Im Rahmen einer Messe erhalten Interessierte Informationen rund ums Bauen. Was für Bauwillige wichtig ist.

Barleben: Wohnen an der „Alten Ziegelei“

Die Zufahrt zum Wohnbaugebiet „Alte Zieglei“ in Barleben: Hier wird in wenigen Wochen eine Baumesse öffnen.

Barleben - Bauwillige, die sich für ein neues Eigenheim interessieren, sind am Sonntag, 13. August, in Barleben richtig. Hier wird zu einer Baumesse in das künftige Wohngebiet „Alte Ziegelei“ im Süden der Ortschaft eingeladen. Warum sich dieser Tag auch für Familien lohnt.