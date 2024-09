Barleben zieht nicht nur Oldtimer-Fans an

IFA-Oldtimertreffen in Bildern

Beim IFA-Oldtimertreffen in Barleben kamen mehr als 250 Besitzer historischer Fahrzeuge zusammen. Es gab einen regen Erfahrungsaustausch.

Barleben - Beim IFA-Oldtimertreffen in Barleben gab es so manche seltene Schönheiten auf zwei und vier Rädern zu entdecken. Auch die Jüngsten zeigten sich an der Technik interessiert. Das sind die Bilder des diesjährigen Treffens.