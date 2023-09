Barleben - Wer die Heimatstube in Barleben kennt, erwartet in dem Raum rechts gegenüber dem Treppenaufgang eigentlich die Ausstellung „Barleber Stimmen“. Hier hingen Porträts von jenen aus dem Dorf, die es auf die Bretter der weiten Welt verschlug, darunter Heinz Oehlmann oder Oskar Schimoneck.

Doch nun präsentiert sich das Zimmer in dem altehrwürdigen Gebäude inmitten Barlebens in neuer Optik. Und es wurde mit neuem Inhalt gefüllt: An der Wand gegenüber der Eingangstür prangen Plakate von Filmen wie „King Kong“, „Das Parfüm“ oder „Oceans 13“, rechts davon haben Porträts großer Schauspieler der 1930er und 1940er Jahre Platz gefunden. Heinz Rühmann lächelt die Besucher an und Hans Albers – einmal mit Zigarette und ein anderes Mal mit Pfeife – posiert ebenfalls gemeinsam mit vielen weiteren Darstellern der Ufa-Zeit.

Filme in Kurzform auf Papier gebannt

Eine Wand weiter werden die Größen der Defa-Studios präsentiert: Goiko Mitic, Erwin Geschonek oder Giesela May gehören dazu. An den gegenüberliegenden Wand hängen Filmplakate neueren Datums.

Die meisten Ausstellungsstücke sind jedoch Programmhefte, die zu früheren Zeiten in den Kinos zu fast jedem Film erhältlich waren. Die Auswahl ist schier unendlich: „Der Pauker“ mit Heinz Rühmann, „Der kleine Muck“ mit Thomas Schmidt oder „Psycho“ mit Antony Perkins – und weitere hunderte Filme in Kurzform auf Papier gebannt.

Ich liebe Filme und alles, was damit zusammenhängt. Filmfan Joachim Kröning

Nur ein Mensch hat über den Schatz der Kinogeschichte den Überblick: Joachim Kröning. „Ich liebe Filme und alles, was damit zusammenhängt“, sagt der 71-Jährige. Seine Liebe zum Film hat er bereits als sechsjähriger Junge entdeckt. Damals waren er und seine Eltern im Kino „Tonbild“ in der Dahlenwarslebener Straße in Barleben. Gezeigt wurde der Defa-Streifen „Pole Poppenspäler“, einer Literaturverfilmung nach der gleichnamige Novelle von Theodor Storm. „Ich habe mich nachts gegrauelt – wegen der Marionetten“, erinnert sich der Sammler. Dennoch war die Leidenschaft entfacht und Joachim Kröning besuchte das Kino, wann immer es seine Zeit zuließ.

„Fernsehen gab es ja damals noch nicht, zumindest nicht in unserer Familie“, erzählt der Filmliebhaber weiter. Erst 1959 hielt ein TV-Apparat Einzug ins Wohnzimmer der Krönings. Vor allem das Testprogramm ab 13.30 Uhr zog den Jungen magisch an. „Hier wurden etliche alte Filme gezeigt, vor allem des sowjetischen Studios 'Mosfilm“', berichtet der Fan der Bewegtbilder weiter.

Einen ganzen Tag im Kino verbracht

1959 kam „Professor Flimmrich“ ins DDR-Fernsehen, eine Sendung, in der Kinderfilme vor allem aus der Sowjetunion gezeigt wurden. Ein Erwachsenenfilm hatte es ihm jedoch besonders angetan: „Die blauen Pfeile“. „Das war doch der Reißer“, ist Joachim Kröning noch heute begeistert.

Die Besetzung einzelner Filme scheint er aus dem Effeff zu kennen. Und zahlreiche Anekdoten kann der Rentner erzählen. Einmal hat er den gesamten Sonntag im Barleber Kino verbracht. Schon am Morgen sei sein Kumpel zu ihm gekommen und habe berichtet: „Mensch, die spielen 'Die schwarze Tulpe'“. „Das war der Film mit Alan Delon“, fügt Kröning hinzu. Schon um 10 Uhr sollte die Vorstellung beginnen. „Wir sind dann nix wie hin. Als der Film zu Ende war, bin ich nach Hause, um Mittag zu essen. Und am Nachmittag ging’s dann gleich weiter.“ Beide Teile der „Drei Musketiere“ mit Gerard Barray und Jean Carmet habe er hintereinander geschaut, „dann ins Bett und morgens ab in die Schule“.

Ein Programmheft kostete 14 Pfennige

Natürlich dürfte bei jedem Kinobesuch eines nicht fehlen: Das Programmheft. „Die Filmprogramme haben mich interessiert. Die gab es damals für 14 Pfennige.“ Manchmal, wenn die Dame am Schalter nicht wechseln konnte, gab es das Heft gratis dazu. „Die wurden dann im Laufe der Jahre immer mehr, nichts habe ich weggeschmissen“, erzählt Joachim Kröning.

Seine Sammlung wurde immer größer und wuchs nach dem Tod der Cousine seiner Mutter weiter kräftig an. „Die war auch ein absoluter Filmnarr und noch kinoverrückter als ich. Die hat sogar Buch geführt über alle Streifen, die sie gesehen hat“, sagt der Sammler. So erbte er die Programmhefte aus der Ufa-Zeit, also jene von den 1920er Jahre bis in die 1940er Jahre.

Auch Barleben hatte einmal ein Kino

Außerdem habe er viele Hefte geschenkt bekommen oder eingetauscht. Auch auf Flohmärkten sei er fündig geworden. Sage und schreibe 4.500 Programmhefte hat der Barleber in den vergangenen 65 Jahren gesammelt, „es könnten auch 5.000 sein“, schätzt Joachim Kröning. Doch auch etliche Filmplakate und aber dutzende Bücher nennt er sein Eigen – natürlich alle mit Bezug zum Film.

Über Kontakte zum Kultur- und Geschichtsverein Ebendorf stellte er Teile seiner umfangreichen Sammlung auf dem dortigen Mühlenhof aus. Das war am Pfingstmontag dieses Jahres. „Und da Joachim Kröning auch Mitglied unsere Plattsprechergruppe ist, war schnell klar: Wir müssen eine Ausstellung in unserer Heimatstube auf die Beine stellen“, erklärt Annemarie Keindorff, Vorsitzende des Barleber Heimatvereines. Die Ausstellung „Filmgeschichte hautnah“ kann ab sofort jeden Dienstag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr besichtigt werden. Außerhalb der Öffnungszeit steht die Heimatstube nach Absprache auch für Gruppen offen. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 0179/482 28 24 angenommen.

Hilfe kam von der Schwester des Kinonarren. Als gelernte Dekorateurin war es ihre Aufgabe, die neue Ausstellung zu gestalten. „Es war Zeit für etwas Neues, was die Barleber in unser kleines Museum führt“, hofft die Vereinschefin. „Außerdem wollen wir an ein kleines Stück Heimatgeschichte erinnern, nämlich, dass auch Barleben einmal ein Kino hatte.“