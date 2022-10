Neues Wohngebiet Barleber befürchten im Sperberweg Schatten und Lärm

Angespannte Stimmung herrschte am Dienstagabend im Sperberweg in Barleben. Bürgermeister Frank Nase (CDU) hat mit Anwohnern über das in unmittelbarer Nachbarschaft geplante Wohngebiet diskutiert.