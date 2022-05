Barleber Breitbandausbau kommt mur langsam voran

Der Ausbau des kommunalen Glasfasernetzes in Barleben schreitet voran. Aktuell werden Leerrohre An der Sülze im Technologiepark Ostfalen verlegt.

Barleben - Reger Trubel herrschte am 16. Oktober 2020 vor dem Eigenheim der Familie Buro in Meitzendorf. Das Ehepaar aus dem Goldfasanenweg gehörte zu den ersten Kunden des kommunalen Breitbandnetzes, die an diesem Tag einen Hausanschluss bekommen hatten. Im ultraschnellen Internet surfen konnten die Beiden noch nicht, schließlich fehlten noch die Überlandleitung bis zum Hauptverteiler in Barleben und die Leitungen in der Ortschaft selbst.