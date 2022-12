Barleber Buschweg: Erste Hürde für Ausbau genommen

Barleben - Es ist kalt am Mittwochvormittag. An der Kreuzung, wo Buschweg, Alte Kirchstraße und Bahnhofstraße im Nordosten von Barleben aufeinander treffen, herrscht reger Verkehr. Doch nur langsam bewegen Fahrer ihre Autos voran, stets darauf bedacht, die Löcher in der Fahrbahn möglichst zu umfahren. Auch zwei Radler kreuzen die Straße am Bahnübergang. Reden will niemand, es mag an der Kälte liegen.