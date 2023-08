Barleben - Die zwölf Fraktionsvorsitzenden in den Ortschaftsräten von Barleben, Meitzendorf und Ebendorf müssen ab sofort mit einer noch geringeren Aufwandsentschädigung für ihr Ehrenamt auskommen. Bisher stand den Lokalpolitikern ein Salär in Höhe von 50 Euro pro Monat zu, geregelt in der sogenannten „Satzung über die Entschädigung für in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit Berufene“, kurz Entschädigungssatzung genannt. Dieses kommunale Gesetz ist auf Beschluss der Gemeinderates geändert worden und seit dem gestrigen Dienstag in Kraft.

Ein Grund für die Neufassung der Entschädigungssatzung ist ein entsprechender Einwand der Kommunalaufsicht. So hatte die Behörde des Landkreises die bisherige Höhe der Aufwandsentschädigung als unzulässig bewertet. Tatsächlich richtet sich die pauschale Vergütung für Fraktionsvorsitzende in Ortschaftsräten nämlich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde, und nicht nach dem Arbeitsaufwand. So ist es in der sogenannten Kommunal-Entschädigungsverordnung des Landkreises Börde festgelegt. Somit sinkt die Aufwandsentschädigung um 5 auf nunmehr 45 Euro.

Neu: Pauschale von Beiratsmitgliedern

Doch die Entschädigungssatzung ist nicht nur hinsichtlich der Pauschalbeträge für die Fraktionsvorsitzenden der Ortschaftsräte geändert worden. So sind in die Neufassung auch die Aufwandsentschädigungen für Beiräte eingeflossen. Die Bildung dieser Beratungsgremien war mit der Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Barleben beschlossen worden.

Am 27. Juni hatte der Gemeinderat nun für die Gründung eines Innovationsbeirates gestimmt (Volksstimme berichtete). Das neue Gremium wird erstmals im dritten Quartal zusammenkommen, um „zu grundsätzlichen Fragen der Innovations- und Infrastrukturentwicklung für die Gemeinde Barleben Stellung“ zu nehmen. Die Expertengruppe soll also Empfehlungen erarbeiten und diese dem Gemeinderat unterbreiten.

Für die Beiratsmitglieder sind die Pauschalbeträge in die Neufassung der Entschädigungssatzung ergänzt worden. Die Mitwirkende erhalten 45 Euro pro für jede Teilnahme an einer Sitzung. Laut dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf sollten eigentlich 45 Euro pro Monat gezahlt werden. Doch war dieser Passus im Zuge der Vorberatungen geändert worden.

Ratsmitglieder bekommen die Pauschale zusätzlich zur ihrer Entschädigung in Höhe von monatlich 115 Euro. Ein Antrag von Ramona Müller (FWG/Grüne), dass Ratsmitglieder in Beiräten keine gesonderten Entschädigungen erhalten, ist mehrheitlich abgelehnt worden. Beiratsvorsitzende erhalten laut der neuen Satzung ebenfalls 45 Euro pro Monat.

Geändert wurde die Entschädigungssatzung auch für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Dem Gemeindewehrleiter stehen zum Beispiel 200 Euro pro Monat zu, seinem Stellvertreter sowie Ortswehrleitern 150 Euro. Führungskräfte wie Gruppenführer erhalten monatlich 35 Euro. Geräte- und Atemschutzgerätewarten stehe 35 Euro zu.

Doch den Funktionsträgern sollen die Entschädigungen auch ohne offizielle Berufung zustehen. So heißt es in der überarbeiteten Satzung: „Die Aufwandsentschädigung für die Funktionen der Gemeindewehrleiter, Ortswehrleiter und deren Stellvertreter wird auch dann gewährt, wenn keine Berufung in die Funktion erfolgt und die Aufgaben übertragen werden.“

Interne Verfügung regelt Ehrungen

Komplett gestrichen wurde der Paragraf 16. Dieser regelte die Aufwendungen für Ehrungen. So hatten beispielsweise Gemeindewehrleiter, Ortswehrleiter und deren Stellvertreter sowie Ortsbürgermeister ab dem 50. Geburtstag zu runden Geburtstagen vom Bürgermeister ein Blumenpräsent und ein Geschenk im Wert von 50 Euro erhalten. Auch Glückwünsche des Bürgermeisters zu Ehejubiläen von Kameraden wurden hier geregelt.

Doch die Streichung des Paragrafen bedeutet nicht, dass die Ehrenamtler künftig nicht mehr geehrt werden können. Vielmehr hat diese Passage der Entschädigungssatzung Eingang in eine interne Verfügung des Bürgermeisters gefunden. Damit ist die Verwaltung einer weiteren Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen.