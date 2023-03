Die Mitglieder des Gemeinderates in Barleben haben sich für den Bau eines weiteren Kreisverkehrs im Technologiepark Ostfalen ausgesprochen. Ausgebaut wird die betreffende Kreuzung jedoch mit einer Ampelanlage. Ein Schildbürgerstreich?

Barleben - Der Technologiepark Ostfalen (TPO) in der Gemeinde Barleben wächst. Mehr als 140 Unternehmen haben sich in dem Gewerbepark direkt an der Autobahn 2 vor den Toren Magdeburgs niedergelassen, Tendenz steigend. Im gesamten Gemeindegebiet sind sogar über 1000 Betriebe angemeldet.