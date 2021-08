„Barleber Masters“ in der Mittellandhalle vor allem online

Barleben - In der Mittellandhalle in Barleben herrscht am Sonnabend reges Betriebsamkeit. Es tummeln sich nicht so viele Menschen, wie ein Außenstehender bei einer Veranstaltung dieser Art erwarten würde: Eine Hand voll Zuschauer sitzt auf den Rängen und schaut gespannt auf eine riesige Leinwand. Hier schlagen sich gerade zwei Gestalten, die aus einem Fantasiefilm entsprungen sein könnten. Der Kampf ist nur virtuell.

Denn die Duellanten sitzen vor einem Computer auf einer Bühne und haben jeweils ein sogenanntes Gamepad in der Hand: Beide spielen gegeneinander den bekannten Computer-Sportkampf „Tekken“. Wie bei einem echten Faustkampf wird der Fight sogar moderiert. An den Mikrofonen sitzen Marius Lauer und Cemal Kuqi, einst selbst bekannte Spieler-Stars der Szene. Immer wieder sprechen die Fachmänner von Athleten.

Tatsächlich handelt es sich bei den „Barleber Masters“ um ein sogenanntes E-Sports-Turnier. Wie richtige Sportler kämpfen die Teilnehmer gegeneinander, nur eben vor dem Computer. Zwei sitzen gerade auf den Bühne und teilen so richtig aus. Und wie im richtigen Sport liegen hier Freud und Leid nah beieinander. Denn zunächst sieht es so aus, als ob Talha „Taldo“ seinen Gegner Mark „BlackMark“ in den Boden stampft. Nach der ersten Runde liegt „Taldo“ mit 3:0 in Führung. Doch „Black Mark“ kann das Spiel drehen und die nächsten beiden Runden mit jeweils 0:3 für sich entscheiden.

Aus Bochum angereist

„So ist das eben im Sport. Knapp daneben ist auch vorbei“, sagt Talha „Taldo“ Demirci nach dem Spiel. Extra aus Bochum ist er angereist. „Heute morgen um 5.30 Uhr ging es los“, berichtet der E-Sportler. Auf dem weiten Weg von Nordrhein-Westfalen in die Börde habe er gleich noch zwei Turnier-Teilnehmer „eingesackt“, wie er sagt. Verabredet haben sich die Drei natürlich auf elektronischem Weg.

Trotz seiner Niederlage, die Talha Demirci gerade einstecken musste, ist er froh, hier zu sein. „Das ist alles sehr aufregend für mich“, erklärt der junge Mann. An einigen Turnieren habe er zwar schon teilgenommen, „die liefen aber alle über die sogenannte Online-Präsenz. Das ‚Barleber Master’ ist für mich das erste Offline-Turnier, also der erste Wettkampf, an dem ich vor Ort bin.“

Insgesamt werden an diesem Tag in der Kampfsportart „Tekken“ acht Spieler teilnehmen, an „Fifa“, also der digitalen Fußballrunde, vier Spieler. „Das hört sich zwar wenig an, dennoch sind wir mit dem Verlauf der Veranstaltung mehr als zufrieden“, erklärt Marius Lauer, der nicht nur als Moderator fungiert, sondern als Veranstalter für die Organisation hauptverantwortlich ist, im Anschluss an die „Barleber Masters“. Für die Kürze der Zeit, in der dieses Turnier aus der Taufe gehoben wurde, sei „das Ergebnis einfach nur phänomenal“. Es habe einen ungeheuren Zuspruch gegeben, sowohl von den Spielen als auch von den Sponsoren und Unternehmen des Messebereiches. „Ich fand auch, dass das Medien-Interesse extrem hoch war.“

„Dass die Mittellandhalle nicht so voll besetzt war, muss relativiert werden“, sagt Lauer weiter und erklärt: „Das Event wurde gestreamt, also über mehrere Plattformen ins Internet übertragen.“ 655 Personen haben die Kämpfe live am Computer verfolgt. Insgesamt habe es sogar 3000 Klicks gegeben.

Auch Karolin Braunsberger-Reinhold zeigt sich zufrieden mit dem ersten „Barleber Masters“. „Die Veranstaltung war definitiv ein Erfolg für alle Beteiligten“, sagt die bei der Gemeindeverwaltung zuständige Mitorganisatorin. So seien beispielsweise neue Kontakte entstanden und weitere Veranstaltungen in der Mittellandhalle schon in Planung.

Nur positive Resonanz

„Von den Ausstellern im Messebereich kamen nur positive Rückmeldungen“, fährt Braunsberger-Reinhold fort. So hätten die Unternehmen vermeldet, erfolgreich in der Nachwuchssuche gewesen zu sein.

Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und dem Veranstalter Marius Lauer läuft erst seit rund vier Wochen. Die Saat war während der „Barleber Fight Night“ am Abend des 10. Juli gelegt worden. Hier waren die Veranstalter mit der Einbindung einer sogenannten „E-Sport-Competition“ einen neuen Weg gegangen. Direkt im Ring hatten sich die besten „Tekken 7“-Spieler duelliert. Bürgermeister Frank Nase suchte das Gespräch mit dem Veranstalter. Noch in der Nacht war die Idee von den „Barleben Masters“ aus der Taufe gehoben worden.