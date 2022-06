Barleber Schäferhunde-Verein stoppt Jubiläumsfeier

BarlebenC - Wenn Horst Blume über das große Gelände am Adamsee läuft und in die Geschichte seines Vereins zurückblickt, dann fangen seine Augen an zu glänzen. „Vor genau 60 Jahren habe ich diesen Verein mitgegründet, und was soll ich sagen. Noch immer ist das Vereinsleben für mich wichtig“, erzählt er. Mittlerweile ist der ehemalige Ortsbürgermeister von Barleben Ehrenvorsitzender des Vereins und lässt es sich nur selten nehmen, bei den Treffen zu erscheinen.