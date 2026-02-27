Ein Stratosphärenballon liefert Daten aus 30 Kilometern Höhe: Schüler des Ecole‑Gymnasiums Barleben überzeugen das Deutsche Zentrum fürLuft- und Raumfahrt mit innovativer Forschung - und gewinnen den ersten Preis.

Im August 2025 haben Nachwuchsforscher einen Ballon in den Himmel geschickt, Messdaten gesammelt und ausgewertet. Damit gewannen sie den renommierten Wettbewerb „DLR School_Lab".

Barleben - Ein Wetterballon steigt in den Himmel, durchdringt die Wolkendecke und liefert in über 30 Kilometern Höhe präzise Messdaten aus der Stratosphäre. Was nach professioneller Raumfahrt klingt, ist das Ergebnis engagierter Schüler am Internationalen Gymnasium der Ecole-Stiftung in Barleben. Wie die Nachwuchswissenschaftler wichtige Forschungsarbeit leisten ...