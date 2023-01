Aktionswoche Barleber Schüler polieren Stolpersteine gegen das Vergessen

Schüler der Gemeinschaftsschule Barleben haben in Magdeburg Stolpersteine, die an verschleppte und ermordete jüdische Einwohner der Stadt während der Nazizeit erinnern, auf Hochglanz gebracht. Was bewegt sie zu dieser Aktion?