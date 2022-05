Barleber Sportler bekommen ein neues Vereinsheim

Barleben - Monatelang herrschte beim FSV Barleben eine Stimmung zwischen Hoffen und Bangen. Doch nun steht fest: Der mitgliederstarke Fußballverein vor den Toren Magdeburgs kann sein in die Jahre gekommenes Sanitärhaus abreißen und ein neues Mehrzweckgebäude errichten. Dafür haben die Mitglieder während einer Versammlung jüngst den Weg frei gemacht.

So mussten die Anwesenden unter anderem dem Vorhaben zunächst ihre finale Zustimmung geben. Wie Vereinsvize Andreas Ibe gegenüber der Volksstimme berichtet, sei den Mitgliedern zunächst noch einmal das Vorhaben vorgestellt worden - samt Bauplänen, Bauzeichnungen und Kostenschätzung. „Unsere Mitglieder haben allesamt mit ‚Ja‘ gestimmt“, berichtet Ibe weiter.

Doch damit war es längst nicht getan. So musste auch über eine Satzungsänderung abgestimmt werden. Im Falle einer Auflösung des FSV - aus welchen Gründen auch immer - sieht das bisherige Werk vor, dass sämtliches Vermögen einer gemeinnützigen Einrichtung zugute kommt.

Gemeinde Barleben schießt 1,65 Millionen Euro zu

Laut dem Änderungsvorschlag soll das Vereinsvermögen nunmehr der Gemeinde Barleben für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Begründet wird dies mit der hohen Fördersumme, die Barleben zur Umsetzung des Vorhabens zur Verfügung stellt.

Zur Erinnerung: Eigentlich sollte das Großprojekt rund eine Million Euro kosten. Im Dezember 2020 hatte der Gemeinderat einen Zuschuss in Höhe von 800.000 Euro aus der Gemeindekasse beschlossen. 200.000 Euro wollte der Verein beisteuern. Der Eigenanteil sollte über einen Kredit sowie über Sponsoring, Spenden, Mieteinnahmen und Mitgliedsbeiträge gesichert werden.

Doch im Frühjahr war das langgehegte Großprojekt in Gefahr. Wegen der Corona-Pandemie waren die Einnahmen weggebrochen. Zusätzliche Einnahmen konnten nicht generiert werden, weil keine Spiele stattfinden durften. Auch Sponsoring und Spenden waren so gut wie ausgeblieben. Damit war der zu leistende Eigenanteil so nicht mehr zu stemmen. Zudem hatten sich die einst veranschlagten Baukosten wegen der Verteuerung der Baumaterialien auf 1,85 Millionen Euro erhöht.

Deshalb hatten sich der FSV-Vorsitzende Ingo Nitschke sowie Vereinsvize Andreas Ibe mit einem Hilferuf an die Mitglieder des Hauptausschusses gewandt. „Das vorhandene Sportlerheim steht seit 60 bis 70 Jahren und ist hinüber“, hatte Nitschke hervorgehoben. Die Sanitäranlagen seien für die rund 200 Mitglieder längst nicht mehr ausreichend und veraltet.

Der Hilferuf wurde von den Politikern erhört. So hatten die Ratsmitglieder mehrheitlich entschieden, den Zuschuss der Gemeinde auf 1,665 Millionen Euro aufzustocken. Nun kann die Zuwendung aus der Gemeindekasse tatsächlich fließen. So haben die Mitglieder während der Versammlung der betreffenden Satzungsänderung zugestimmt - „ebenfalls einstimmig“, wie Andreas Ibe betont.

Somit wird der FSV für sein Mehrzweckgebäude 185.000 Euro aus eigener Tasche beisteuern. Auch hierfür stellten die Mitglieder die Weichen. Diese stimmten nämlich einhellig einem Finanzierungsplan mit angehängter Kreditaufnahme zu - mit 15 Jahren Laufzeit. „Ich denke, das ist der größte Eigenanteil, den je ein Verein in Barleben auflegen musste“, merkt der Vereinsvize an.

„Das Risiko ist natürlich groß“, erklärt Andres Ibe weiter, „gerade nach fast zwei Jahren Corona.“ Allerdings habe sein Verein bereits Erfahrungen mit Finanzierungen. So erinnert er an das 112.000 Euro teure Projekt Kunstrasen, das mit 74.000 Euro über einen Kredit finanziert worden war.

Rückbau beginnt in Eigenleistung

Damit steht dem Projekt nach monatelanger Hängepartie nun nichts mehr im Wege. Im Gegenteil. Erst vor zwei Wochen hatte der Verein zur Abrissparty für das alte und in die Jahre gekommene Sanitärgebäude geladen. Schon wenige Tage später haben die Mitglieder in Eigenleistung damit begonnen, zurück zu bauen. Laut Ibe wurden nutzbare Teile wie Türen und Fenster demontiert, die verkauft werden sollen. Auch ein Baum sei bereits gefällt und ein Zaun abgebaut worden.

Für den kommenden Montag sagt der Vereinsvize den Start der weiteren Arbeiten durch ein professionelles Abrissunternehmen voraus. Allerdings geht es vorerst um die weitere Entkernung des Gebäudes. Wann die ersten Bagger anrücken, konnte Andreas Ibe noch nicht vorhersagen.