Barleber Tierschau mit Abstrichen

Rudi Beyendorf (l.) und Franz-Ulrich Keindorff vom Kleintierzuchtverein Barleben bei den letzten Vorbereitungen für die Kreisschau für Kaninchen. Bei der Tierschau in der Reithalle können über 270 Tiere von rund 60 Züchtern in der Region bewundert werden.

Barleben - Es war eine Art Hiobsbotschaft, die den Kleintierzuchtverein in Barleben Anfang dieser Woche erreichte. Mitten in den Vorbereitungen zur Geflügel- und Kaninchenkreisschau, die an diesem Wochenende in der Reithalle stattfinden sollte, platzte eine denkbar ungünstige Nachricht: In einem Hausgeflügelbestand in Farsleben wurde die Geflügelpest festgestellt.