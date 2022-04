Barleber Verein bildet Haushaltshilfen aus

Barleben/Haldensleben - Der Barleber Verein „Liba. Besser essen - mehr bewegen“ lädt Interessierte zu einem Haushaltshilfekurs ein. Das kostenfreie Angebot startet am Sonnabend, 7. Mai, in der Kreisvolkshochschule, Warmsdorfer Straße 20, in Haldensleben.