Barleben - Der Verein „Liba – Besser essen. Mehr bewegen.“ hat schon seit Jahren seinen Stammsitz in der Villa der Bahnhofstraße 27 in Barleben. Immer wieder kocht das Thema „Miete“ hoch. Vor etwas mehr als zwei Jahren stand der Verein sogar kurz davor, auf der Straße zu landen. Nun liegt das Thema erneut auf dem Tisch. So will der Vereine keine Kaltmiete mehr an die Gemeinde zahlen. Ein entsprechenden Antrag ging Anfang November in der Gemeindeverwaltung ein. Das Papier wurde nun in eine Beschlussvorlage gegossen, die dieser Tage die politischen Gremien passiert und für reichlich Zündstoff sorgt.