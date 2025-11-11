weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Adventsmarkt bei Magdeburg: Barleber Vereine locken mit Nostalgie und Vielfalt

Adventsmarkt bei Magdeburg Barleber Vereine locken mit Nostalgie und Vielfalt

Auf Pferden reiten, kulinarische Vielfalt genießen und vom Weihnachtsmann überraschen lassen: Am 29. November sind Familien auf dem Adventsmarkt in Barleben willkommen.

Von Sebastian Pötzsch 11.11.2025, 14:15
Neben den Pferden ist Stockbrot der Renner auf dem Weihnachtsmarkt der SG Motor Barleben.
Neben den Pferden ist Stockbrot der Renner auf dem Weihnachtsmarkt der SG Motor Barleben. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Die Reitwiese des Pferdesportverein SG Motor Barleben wird sich auch in diesem Jahr wieder in einen „Adventsmarkt der Vereine“ verwandeln. Die Reitsportler, der Heimatverein, der Schützenverein, der Kleintierzuchtverein, der FSV Barleben, der Modelleisenbahnverein sowie die Freiwillige Feuerwehr und die Abschlussklassen des Ecole-Gymnasiums laden dazu am Sonnabend, 29. November, ein.