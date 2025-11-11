Auf Pferden reiten, kulinarische Vielfalt genießen und vom Weihnachtsmann überraschen lassen: Am 29. November sind Familien auf dem Adventsmarkt in Barleben willkommen.

Neben den Pferden ist Stockbrot der Renner auf dem Weihnachtsmarkt der SG Motor Barleben.

Barleben - Die Reitwiese des Pferdesportverein SG Motor Barleben wird sich auch in diesem Jahr wieder in einen „Adventsmarkt der Vereine“ verwandeln. Die Reitsportler, der Heimatverein, der Schützenverein, der Kleintierzuchtverein, der FSV Barleben, der Modelleisenbahnverein sowie die Freiwillige Feuerwehr und die Abschlussklassen des Ecole-Gymnasiums laden dazu am Sonnabend, 29. November, ein.