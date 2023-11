In der Gemeinde Barleben können gemeinnützige Organisationen auch im kommenden Jahr wieder auf Gelder aus der Investitionsförderung hoffen. Die Anträge liegen vor und werden nun in den politischen Gremien beraten.

Der Gartenverein „Helldamm" in Barleben gehört zu 14 Organisationen in der Gemeinde, die von der Investitionsförderung profitieren wollen.

Barleben - Die Kleingartensparte „Helldamm“ in Barleben gehört zu den größeren ihrer Art in der Gemeinde vor den Toren Magdeburgs. Von den insgesamt 71 Parzellen auf dem rund 4,5 Hektar großen Areal sind nur acht nicht vergeben. Laut dem Vereinsvorsitzenden Gregor Schäfer sind drei Parzellen gar nicht zu verpachten. „Zwei Gärten grenzen direkt an den westlichen Abschnitt der vielbefahrenen Meitzendorfer Straße“, erklärt der Vereinschef.