Barleben/Magdeburg - Klaus Aman hat im Kampf um die diesjährige Magdeburger Stadtmeisterschaft im Skat den ersten Etappensieg errungen. Der Barleber sicherte sich in der Gaststätte „Avanti Avanti“ in Magdeburg mit insgesamt 2.915 Punkten den ersten Tagessieg der diesjährigen Serie. Ihm folgten Michael Deckert aus Flechtingen mit 2.889 Punkten auf dem zweiten Platz sowie der Magdeburger Peter Halluschki mit 2.536 Punkten auf dem dritten Rang.

Dabei sah es nach der ersten Runde noch nach einem Sieg für Michael Deckert aus, der das Feld mit 1.655 Punkten anführte. Da in der zweiten Serie nach Spielpunkten gesetzt wurde, bekam der Führende am ersten Tisch als Mitspieler Manfred Liebel aus Magdeburg, Christian Würfe aus Morsleben sowie Klaus Amann gesetzt. „Aber auch am zweiten und am dritten Spieltisch hatten alle Spieler über 1.000 Spielpunkte erreicht. Damit war also noch nichts entschieden“, teilte Spielleiter Wolfgang Meyer vom Barleber Skatsportverein mit.

Doch das Maß der Dinge in dieser zweiten Serie wurde am Spieltisch 1 festgelegt. Klaus Aman hatte das beste Blatt und den kühlsten Kopf. Während der nächsten 140 Minuten sammelte er Punkt für Punkt.

Noch ist aber alles offen um die 8. Magdeburger Skatmeisterschaft. Fünf weitere Spieltage stehen schließlich noch an. Der zweite Turniertag wird am Sonnabend, 10. Februar, erneut in der Magdeburger Gaststätte „Avanti“ ausgetragen. Weitere Spieltage folgen am 2. März, am 28. September, am 12. Oktober und am 9. November.