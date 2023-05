Barleben/Ebendorf (vs) - Am Montag, 8. Mai, beginnen auf der Landesstraße 48 von der Einmündung der B189 in Barleben bis zur Ortsdurchfahrt Ebendorf im Landkreis Börde die Bauarbeiten zur Sanierung der Fahrbahndecke.

Um den Verkehr in diesem Bereich der L48 aufrecht zu erhalten, werden die Baumaßnahmen in zwei Abschnitte unterteilt, teilt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mit. So wird nur der jeweilige Abschnitt voll gesperrt, auf dem gerade gebaut wird.

Der überregionale Verkehr wird in Ebendorf über die B71 bei Meitzendorf weiter nach Westen zur B189 und in Richtung Barleben umgeleitet. In der Gegenrichtung umgekehrt. Am 7. Juli sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.