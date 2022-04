Tradition Bauern verweigern den Befehl des Königs: Interessengemeinschaft aus Irxleben stellt Maulbeerpflanzaktion nach

Es war die innovative Ader vom Alten Fritz, die in Preußen Seide produzieren ließ. Per Gesetz wurden die Bürger verpflichtet, Maulbeerbäume zu pflanzen, als Grundlage für die Seidenraupennahrung. In Irxleben gab es damals allerdings viele Zweifler.