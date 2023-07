Für mehrere Tage wird die Wolmirstedter Straße L44 in Farsleben kommende Woche gesperrt. Umgeleitet wird großräumig über Colbitz. 30 Minuten mehr müssen Pendler dadurch in Kauf nehmen.

Baustelle in Farsleben legt Verkehr Richtung Zielitz lahm

Wegen Bauarbeiten in Farsleben wird die Strecke zwischen Wolmirstedt und Zielitz weiträumig umgeleitet.

Farsleben - Kommende Woche müssen die Autofahrer aus Wolmirstedt kommend in Richtung Zielitz eine größere Umleitung in Kauf nehmen. Denn die Wolmirstedter Straße in Farsleben wird gesperrt. Wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt informiert, soll die Landstraße (L) 44 teilweise einen neuen Straßenbelag erhalten.