Bei Schumann-Tanks in Wolmirstedt wird für die Welt produziert

Wolmirstedt. - Stahl, überall lagert Stahl auf dem Betriebsgelände in der Wolmirstedter Fabrikstraße. Die Einzelteile glänzen in der Sonne, bis sie zu Biogasreaktoren verbaut werden. Von Wolmirstedt aus reisen sie in die Welt. Im Zuge der Energiewende mit dem Fokus auf erneuerbare Energien sind sie auf dem gesamten Globus gefragt.