Wie schütze ich mich vor Einbrechern? Was kann ich zur Sicherung meines Hauses für Vorkehrungen treffen. Auf solche Fragen geben Spezialisten der Polizei in Groß Ammensleben Antworten.

Beratungsmobil der Kripo macht Halt auf der Domäne in Groß Ammensleben

Bedienstete des Landeskriminalamtes machen demnächst mit dem Präventionsmobil in Groß Ammensleben Station und wollen Bürger beraten.

Groß Ammensleben - Wer wissen möchte, wie Straftaten verhindert und das persönliche Eigentum am besten geschützt werden können, ist am Mittwoch, 12. April 2023, auf der ehemaligen Domäne in Groß Ammensleben richtig.